GroenLinks grootste bij scholierenverkiezingen

GroenLinks krijgt dit jaar de meeste stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen, als het aan de leerlingen van middelbare scholen en studenten van mbo’s ligt. Van de bijna 26.000 scholieren en studenten die op 77 scholen meededen aan de scholierenverkiezingen stemde 13 procent op die partij. D66 komt op de tweede plek met bijna 12 procent van de stemmen, gevolgd door de PVV. Die partij kreeg de stem van bijna 11 procent van de scholieren en mbo’ers.

Ook voorafgaand aan de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 kozen de meeste scholieren voor GroenLinks. Toen kreeg de partij nog meer dan 20 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD met ruim 14 procent.

Na D66 is de VVD dit jaar de tweede regeringspartij in de top vijf. De partij van premier Mark Rutte staat op de vierde plek met 10,5 procent van de stemmen. De BoerBurgerBeweging sluit de top met 9,2 procent. De partij van Caroline van der Plas is de grootste nieuwkomer onder scholieren. De partij is het grootst onder scholieren in Friesland, Overijssel en Gelderland.

GroenLinks werd het grootst in Utrecht en Zuid-Holland. In Zeeland kreeg de combinatie GroenLinks/PvdA de meeste stemmen. Ook in Caribisch Nederland werd GroenLinks de grootste, maar daar werden maar 24 stemmen uitgebracht. D66 won in Limburg en Groningen. In Noord-Brabant kozen de meeste scholieren voor de PVV, net als in Drenthe. De VVD behaalde de meeste stemmen in Flevoland en Noord-Holland. Het aantal uitgebrachte stemmen verschilt wel sterk per provincie.

Het is de 29e keer dat kennisinstituut ProDemos de scholierenverkiezingen organiseert. Scholieren en mbo’ers konden stemmen van maandag 27 februari tot dinsdag 14 maart 16.00 uur. De uitslag van de verkiezingen werd dinsdagmiddag gepresenteerd in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle.