Hermitage Amsterdam komt met tentoonstelling over Julius Caesar

Hermitage Amsterdam komt in het najaar van 2023 met een tentoonstelling over Julius Caesar. Het gaat om de allereerste solo-tentoonstelling over de Romeinse machthebber in Nederland, zegt het museum. Het leven van Caesar zal in elf scènes voorbijkomen en er zijn onder meer archeologische vondsten en portretten te zien.

Volgens de Hermitage wordt zijn levensverhaal inclusief schaduwkanten en mythevorming verteld. Ook is er veel aandacht voor zijn dood, die de geschiedenis is ingegaan als de bekendste politieke moord ooit, aldus het museum. De invloed van de Romeinse heerser op Nederland is ook te zien in de tentoonstelling.

De tentoonstelling opent de deuren voor publiek op zaterdag 16 september en is te zien tot en met Pasen het jaar erna. De Hermitage werkt hiervoor onder meer samen met twee Italiaanse musea, Museo Archeologico Nazionale en Museo Nazionale Romano.