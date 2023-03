Hoekstra vertrouwt erop dat CDA-verhaal ‘uiteindelijk’ aankomt

Zijn partij staat op fors verlies in de peilingen, maar CDA-leider Wopke Hoekstra vertrouwt erop dat zijn verhaal “uiteindelijk zal resoneren in Nederland”. Op de vraag of dit betekent dat het CDA tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag al genoeg kiezers aan zich weet te binden, zegt Hoekstra: “Ik kijk met vertrouwen naar de dag van morgen.”

De nieuwe Provinciale Staten kiezen ook de Eerste Kamer, waar het CDA nu nog negen zetels heeft. Volgens de peilingen zal het CDA daar mogelijk flink wat zetels verliezen, en ook halvering is niet uitgesloten. De partij, waarbij Hoekstra sinds eind 2020 aan het roer staat, verloor ook bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar en bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. PVV-leider Geert Wilders beet Hoekstra tijdens het slotdebat van de NOS toe dat het CDA “dreigt in te storten”.

“We hebben natuurlijk niet de makkelijkste jaren in de geschiedenis achter onze rug, dat is waar”, erkent Hoekstra. Prominente partijgenoten lijken ook te erkennen dat de partij meer tijd nodig zal hebben om op te krabbelen. “Het CDA gaat er gewoon ook weer bovenop komen”, zei CDA-minister Hugo de Jonge vorige week bij praatprogramma Vandaag Inside. “We zullen als CDA voorlopig nog wel door een woestijn gaan”, voorspelde Kamerlid Derk Boswijk in het Nederlands Dagblad.

In samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van het CDA komt de partij nu met plannen ‘voor heel Nederland’. De partij wil zo weer opbouwen, op basis van christendemocratische idealen. Het CDA is dus vooral bezig “bezig met de inhoud, met stabiliteit”, vindt Hoekstra. “Ik vind juist dat wij als politiek het aan onze stand verplicht zijn, zeker als CDA, om te vertellen waar je inhoudelijk staat.”

Of dat zich ook vertaalt in stemmen voor het CDA, moet nog blijken. Hoekstra is hoopvol: “Ik ben ervan overtuigd dat we morgen in een heleboel provincies een goede uitslag gaan zien. Maar we zullen het moeten afwachten”.