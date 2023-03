Hoekstra: wat extra’s vragen van rijken en bedrijven

Het kabinet mag in deze tijd “wat extra’s vragen van mensen met een hoger inkomen en bedrijven die veel winst maken”, vindt CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra. In het slotdebat van de NOS sprak Hoekstra met GroenLinks-leider Jesse Klaver en Joost Eerdmans (JA21) over onder meer voorzieningen in krimpregio’s, en hoe die betaald moeten worden.

Volgens Klaver moet het kabinet vermogenden en grote bedrijven veel zwaarder belasten. Eerdmans vindt dat het kabinet de miljarden die zijn gereserveerd voor de klimaataanpak hiervoor kan gebruiken.

Hoekstra erkent ook dat de overheid er niet altijd voor iedereen is geweest. Zijn partij heeft het al langer over investeringen in krimpregio’s. Hoewel Hoekstra die investeringen dus best uit lastenverzwaringen voor de “sterkste schouders” wil betalen, wil hij dat wel “verstandig” doen.