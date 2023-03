Jeroen Rietbergen geschokt door vervolging OM: zware klap

Jeroen Rietbergen is “geschokt” door het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaak rond het The Voice-schandaal tegen hem niet te seponeren. Dat zegt de voormalig bandleider van de talentenjacht in een verklaring. Het OM maakte dinsdag bekend Rietbergen te verdenken van een zedenfeit uit februari 2018, dat zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van The Voice of Holland (TVOH).

“Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt”, aldus Rietbergen. “Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloten heeft mij toch te vervolgen terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest is een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk.”

Ook Peter Plasman, de advocaat van Rietbergen, vindt het “onbegrijpelijk” dat zijn cliënt door het OM wordt vervolgd. “Naar de beweegredenen van het Openbaar Ministerie om de zaak niet te seponeren kan slechts worden gegist, maar de verdediging kan zich niet aan de indruk onttrekken dat daarbij de media-aandacht een belangrijke factor is geweest.”

Het vermeende slachtoffer, Nienke Wijnhoven, liet eerder dinsdag via haar advocaat Sébas Diekstra in een verklaring weten “eindelijk het gevoel te hebben dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen”. Wijnhoven voelt erkenning omdat “zij als slachtoffer echt gehoord wordt”.

Rietbergen erkende voor de BOOS-aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aan de kaak werd gesteld al dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. Hij bekende dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen had die betrokken waren bij het programma. Het OM maakte dinsdag ook bekend dat Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten, onder meer rond de talentenjacht. Het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice wordt vanwege onvoldoende bewijs geseponeerd. Tegen de zanger loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021, maar dat is niet gerelateerd aan The Voice.