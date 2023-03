Komst Mark Rutte levert Vandaag Inside kijkcijferrecord op

De komst van premier Mark Rutte naar Vandaag Inside heeft de talkshow maandagavond een kijkcijferrecord opgeleverd. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden een kleine 1,5 miljoen mensen op het programma af. Het oude record stond op 1,3 miljoen kijkers.

De uitzending met Rutte deed vooraf wat stof opwaaien. Zo zou de premier volgens het programma een aantal eisen hebben gesteld, zoals dat geen boze Groningers, boeren of toeslagenouders in de studio zouden zitten. Hij ontkende dat later. Rutte noemde zijn komst naar het programma zelfs “het hoogtepunt” in de campagne rond de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Een hoogtepunt werd het met 1.496.000 kijkers wel voor het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Niet eerder keken er zoveel mensen naar het praatprogramma. Het vorige record van 1,3 miljoen mensen werd gevestigd door de uitzending in april 2022, waarin Derksen uiteindelijk geen excuses maakte voor de zogenoemde kaarsenrel.

Vandaag Inside werd het op twee na best bekeken programma van de maandag. Alleen Van Onschatbare Waarde en het NOS Journaal van 20.00 uur werden met respectievelijk 1.532.000 en 1.760.000 kijkers beter bekeken. EenVandaag scoorde met het lijsttrekkersdebat 1,1 miljoen kijkers, goed voor een vijfde plaats in de kijkcijferlijst.