Linda de Mol reageert niet op vervolging van Jeroen Rietbergen

Linda de Mol reageert niet op het nieuws dat het Openbaar Ministerie (OM) bandleider Jeroen Rietbergen vervolgt voor een zedenfeit rond The Voice of Holland. Haar manager laat weten dat de presentatrice “geen statement” zal geven.

De Mol had een relatie met Rietbergen, totdat begin vorig jaar in een uitzending van de onlineserie BOOS bekend werd dat hij verdacht werd van grensoverschrijdend gedrag. Daarna liet de presentatrice weten dat ze haar relatie met hem had verbroken. Vorige maand liet De Mol in een verklaring aan meerdere media weten dat ze “iets uit te zoeken had” nadat ze door juicekanalen meerdere keren samen waren gespot.

Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit uit februari 2018. Dat zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van The Voice. Het OM maakte dinsdag ook bekend dat Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten rond de talentenjacht. Het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice wordt vanwege onvoldoende bewijs geseponeerd. Tegen de zanger loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021, maar dat is niet gerelateerd aan The Voice.