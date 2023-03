Marco Borsato wil niet reageren op seponeren The Voice-zaak

Marco Borsato wil niet inhoudelijk reageren op het nieuws dat het onderzoek naar hem in de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland wordt geseponeerd. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops laten weten aan het ANP.

“Wij hebben onze cliĆ«nt vandaag uitvoerig gesproken en hij kiest ervoor om geen inhoudelijke reactie te geven”, zegt Knoops, die Borsato samen met zijn vrouw Carrie juridisch bijstaat. “Maar het spreekt voor zich dat hij met instemming heeft kennisgenomen van het besluit en het daar verder bij wil laten.”

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice bij gebrek aan bewijs te seponeren.

Het onderzoek in een andere zedenzaak tegen Borsato loopt nog. Dat onderzoek is niet gerelateerd aan The Voice en betreft de aangifte van een 22-jarige vrouw vanwege ‘onzedelijke betastingen’. Borsato heeft hierin een tegenaangifte tegen de vrouw gedaan. Advocaat Knoops laat weten de onderzoeken in deze kwestie af te wachten.