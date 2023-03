Meer geld en flexibiliteit voor beveiliging bedreigde bestuurders

Het kabinet trekt meer geld uit voor de beveiliging van politici in de gemeenten, provincies en waterschappen. De huidige financiĆ«le regeling is in de praktijk niet goed werkbaar en bovendien te krap, vindt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Ze wil “meer maatwerk” gaan leveren, zegt ze in een verklaring.

De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van burgemeesters, gedeputeerden en andere zogenoemde decentrale bestuurders ligt nu nog bij verschillende partijen. Deels worden ze geacht dat zelf te betalen, voor zover het gaat om zaken als goed onderhoud en fatsoenlijke sloten op de deur. Als de dreiging heel ernstig wordt, komt het ministerie van Justitie en Veiligheid in actie. De nieuwe plannen van de minister gaan om beveiligingsmaatregelen die daartussenin vallen, die voor een veel grotere groep van belang zijn.

Nu is het nog zo dat de bestuurders een vergoeding kunnen krijgen van maximaal 2500 euro om maatregelen te treffen, ook als de politie of andere beveiligingsdeskundigen vinden dat er meer nodig is. Ze kunnen dan om extra steun vragen bij de volksvertegenwoordiging. Dan ontstaat er debat over, zegt de minister. Dat vindt ze onwenselijk.

Volgens de nieuwe plannen voor de zogenoemde Regeling veilig wonen komt er voortaan een onafhankelijk veiligheidsadvies. Als aangeraden wordt om bijvoorbeeld een alarmsysteem te installeren of een training te volgen, hebben de gemeenten, provincies en waterschappen beloofd dat advies over te nemen. De Rijksoverheid draagt daaraan jaarlijks 2,5 miljoen euro extra bij, aldus het ministerie. Dat geld komt uit het budget voor de weerbaarheid van het openbaar bestuur.

De bedreiging van politici en bestuurders is een toenemend probleem, zowel op landelijk niveau als bij de lagere overheden. Niet alleen het aantal mensen dat bedreigd wordt neemt toe, maar ook de ernst van de bedreigingen. De meest ernstige gevallen vallen onder het zogenoemde stelsel Bewaken en Beveiligen, waarvoor het ministerie van Justitie verantwoordelijk is. Het stelsel kampt met grote werkdruk, te krappe bemensing een ontoereikende werkwijze. De problemen kwamen ook naar voren in een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van begin deze maand.