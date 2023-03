Nederland geeft Oekraïne mijnenjagers en meer militair materieel

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft Oekraïne twee mijnenjagers, een systeem om drones te detecteren en een systeem om snel bruggen te kunnen aanleggen beloofd. Dat deed ze tijdens een meerdaags bezoek aan twee gebombardeerde havensteden in dat land, meldt het ministerie van Defensie.

Het plan is om twee mijnenjagers uit de Alkmaarklasse te leveren aan Oekraïne. Die kunnen ingezet worden om na de oorlog mijnen te ruimen in de Zwarte Zee. De levering van de schepen zal overigens niet direct gebeuren, maar pas als de Nederlandse Koninklijke Marine zelf nieuwe mijnbestrijdingsvaartuigen geleverd heeft gekregen. Dat is naar verwachting in 2025, zegt het ministerie. In de tweede helft van dit jaar wordt wel vast begonnen met de training van Oekraïense militairen. Daarin werkt Nederland in ieder geval samen met België, en volgens Defensie mogelijk ook nog andere bondgenoten.

Daarnaast draagt Nederland radarsystemen bij die gebruikt kunnen worden om drones te detecteren en zogenoemde amfibische brugslagvaartuigen van het type M3. Met zo’n voertuig kan snel een brug gelegd worden. Deze systemen worden nieuw geleverd vanuit de industrie.

Ollongren bezocht samen met de Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov de steden Mykolajiv en Odesa. Zeker die laatste stad is belangrijk voor de uitvoer van graan, benadrukt het ministerie van Defensie.

“De mijnenjagers en het trainen van de Oekraïense bemanning dragen bij aan de veiligheid op de Zwarte Zee, de veiligheid van Europa en wereldwijde voedselzekerheid”, zegt minister Ollongren in een verklaring. Nederland heeft daar volgens haar veel expertise in.

Minister Ollongren heeft in Odesa een krans gelegd bij een monument voor gesneuvelde militairen. Verder bezocht ze onder meer een onafgebouwd Oekraïens oorlogsschip en sprak ze met Oekraïense militairen. Ze heeft hen volgens de verklaring van het ministerie gezegd dat de Russische president Vladimir Poetin ze onderschat heeft. De minister zegt militaire steun te blijven leveren. Ze zegt vooral snel grote hoeveelheden munitie te willen leveren.