Rutte: standpunten Wilders moeten ‘beetje normaler worden’

Pas als de standpunten van PVV-leider Geert Wilders “een beetje normaler” worden, zou hij wat VVD-voorman Mark Rutte betreft “net zoals in 2010” deel van het landbestuur kunnen uitmaken. Van een handreiking naar Wilders was echter geen sprake, benadrukte Rutte na afloop van het NOS-verkiezingsdebat.

Pas als Wilders diens gewraakte uitspraak over ‘minder Marokkanen’ terugneemt, wil Rutte weer met de PVV-leider over eventuele deelname aan een nieuwe coalitie praten, zei de premier na afloop desgevraagd. Tijdens de verkiezingsavond na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vroeg Wilders aan de aanwezigen of zij meer of minder Marokkanen wilden. Nadat zij ‘minder, minder’ riepen, zei Wilders dat hij dat zou gaan regelen.

“Ik vind het zonde dat hij steeds op de tribune commentaar loopt te leveren”, zei Rutte. Los van de voorwaarde van het terugnemen van de uitspraak over minder-Marokkanen heeft Wilders ook “dingen gezegd over het verbieden van moskee├źn”, waarin Rutte zich totaal niet in kan vinden. “Maar ook al laat hij dat laatste vallen, dan kom je er waarschijnlijk inhoudelijk niet uit omdat hij zulke extreme standpunten inneemt.”

De twee politici vlogen elkaar tijdens het debat – waar het terugwinnen van het vertrouwen van burgers in de overheid aan bod kwam – welhaast traditioneel in de haren. Rutte verweet Wilders steeds extremer te worden, terwijl Wilders de bal terugkaatste. “Wij worden niet radicaler, ├║ wordt radicaler”, beet Wilders zijn tegenpool toe.

Wilders herhaalde dat Rutte moet opstappen, waartoe de PVV’er de premier regelmatig in debatten oproept. “Hij heeft te veel mensen pijn gedaan”, zei Wilders, onder meer over het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen, die ten koste ging van de Groningers. Rutte was tijdens het ontstaan van die problemen premier, en is tot nu toe niet met een oplossing gekomen, aldus Wilders. “Rutte is een sta in de weg.”

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 vormden VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV vanaf oktober het eerste kabinet-Rutte. Het kabinet viel eind april 2012.