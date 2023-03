Sloop van oud ministerie voor honderden woningen stap dichterbij

Het oude ministerie van Sociale Zaken in Den Haag wordt waarschijnlijk gesloopt. Op de plek van het gebouw, naast station Laan van NOI, moeten vier torens met in totaal 1000 tot 1200 woningen verrijzen. Verder moeten er kantoren, horeca, winkels en een huisartsenpost komen.

De gemeente Den Haag heeft de plannen voor het zogeheten bestemmingsplan dinsdag ter inzage gelegd. Dat betekent dat mensen in de komende zes weken kunnen reageren op de bouwplannen.

Het huidige gebouw werd in 1990 opgeleverd. In 2015 verhuisde het ministerie naar de binnenstad van Den Haag. De toren werd een jaar later voor 23 miljoen euro verkocht aan een investeerder. Die bracht er onder meer vluchtelingen in onder. De ontwikkelaars noemen het oude ministerie in hun plannen “een gesloten burcht in de stad”. Architect Herman Hertzberger, de ontwerper van het oude gebouw, heeft de sloopplannen fel bekritiseerd.

Den Haag verwacht dat het aantal inwoners in de komende jaren snel zal stijgen. Om de bevolkingsgroei op te vangen wil de gemeente vooral bouwen rond de stations Laan van NOI, CS en Hollands Spoor.