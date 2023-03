Stemhulpen al miljoenen keren ingevuld

Diverse stemhulpen zijn een dag voor de verkiezingen al miljoenen keren bezocht. Onlinestemhulp MijnStem is inmiddels 3,7 miljoen keer ingevuld, laat een woordvoerder weten. Daarvan is de stemhulp 2,2 miljoen keer voor de Provinciale Staten ingevuld en 1,5 miljoen keer voor de waterschappen.

Het Kieskompas noteert dinsdag 2,2 miljoen mensen die de stemhulp hebben ingevuld. “Ook jongeren weten ons te vinden, het aandeel 18 tot 24-jarigen is hoger dan we van tevoren hadden verwacht”, aldus een woordvoerder.

De StemWijzers van ProDemos zijn deze verkiezingen in te vullen voor vier provincies: Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Drenthe. In totaal zijn de vier Stemwijzers 1,2 miljoen keer ingevuld. Op Drenthe na hebben de StemWijzers nu al meer gebruikers dan in 2019 aan het einde van de verkiezingsdag, laat een woordvoerder van ProDemos weten.

In de StemWijzers kunnen gebruikers ook stellingen aanvinken die ze ‘extra belangrijk’ vinden. Voor Limburg zijn dat de onderwerpen: natuurbescherming ten aanzien van bouwprojecten, het bijbouwen van 50.000 woningen en het aantrekken van bedrijven voor werkgelegenheid. Voor Noord-Brabant zijn de belangrijkste onderwerpen de klimaatdoelstellingen behalen, klimaatbestendig bouwen en ruimte voor woningen.

Kiezers die de Overijsselse StemWijzer invulden vinden maximumsnelheid, onteigening en gratis openbaar vervoer de belangrijkste onderwerpen. In Drenthe zijn het weren van de wolf, het uitkopen van boeren en aanpakken van piekbelasters de belangrijkste onderwerpen in de StemWijzer.