Verkiezingsdag verloopt droog en zonnig, maar ook koud

Een groot deel van de verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en de waterschappen verloopt volgens Weeronline droog met flink wat zon. Met 7 à 8 graden bij een veelal matige, tot aan zee vrij krachtige westenwind, is het woensdag wel vrij koud.

Komende nacht en in de vroege ochtend is er nog wel kans op een enkele bui, doordat winterse buien iets vroeger over het land trekken dan voorspeld. Het is een graad of 1 tot 3 en in het binnenland kan het een beetje vriezen ’s ochtends. De waarden van 7 à 8 graden in de middag zijn iets hoger, maar nog altijd lager dan de 8 tot 11 gemiddeld voor medio maart.

Vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was het volgens Weeronline een stuk warmer. Op veel plaatsen was het destijds zacht met 13 of 14 graden op de thermometer. In grote delen van het land scheen ook de zon. Alleen in Zeeland bleef het overwegend bewolkt.