Werkgevers: ov-staking op verkiezingsdag niet uit te leggen

Werkgevers in het streekvervoer vinden het “niet uit te leggen” aan reizigers dat vakbonden toch doorgaan met de staking op woensdag, de dag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Dat meldt de voorzitter van werkgeversvereniging VWOV Fred Kagie. Wel hoopt hij dat het opschorten van de stakingen na woensdag “genoeg ruimte biedt” om cao-gesprekken nieuw leven in te blazen.

De staking op verkiezingsdag heeft volgens Kagie “grote impact op mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, die willen stemmen en dat nu niet zelfstandig kunnen”.

Vakbonden FNV en CNV maakten dinsdag op een grote manifestatie in Utrecht bekend de stakingen te willen opschorten. In eerste instantie werd geopperd de woensdag al niet meer te gaan staken. Maar daarop klonk veel boegeroep van de aanwezige actievoerders. Uiteindelijk werd met de aanwezigen een consensus bereikt, waarin werd besloten dat de staking op woensdag toch door kon gaan. De stakingsdagen tot en met 24 maart komen na woensdag wel te vervallen.

Tot dat moment gaan de vakbonden en de VWOV in gesprek onder leiding van twee procesbegeleiders. Die heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) beschikbaar gesteld om een doorbraak in de cao-impasse te forceren. “Wij hopen dat deze korte periode genoeg ruimte biedt voor de verkenners om te onderzoeken welke mogelijkheden we van beide kanten zien”, stelt Kagie. “Verkenners kunnen deze week als informateurs aan de slag om te kijken wat nodig is om de onderhandelingen na die periode op te starten.”

Als die gesprekken voortgang boeken, wil de VWOV zo snel mogelijk een “formateur” aanstellen om de cao-onderhandelingen daadwerkelijk te hervatten. Zo kunnen die met een “schone lei” beginnen, aldus Kagie. “We bekijken dan opnieuw hoe we de beschikbare middelen inzetten voor afspraken in de nieuwe cao. We willen ons maximaal inspannen om tot een akkoord te komen. Afspraken moeten daarbij betaalbaar en uitvoerbaar zijn.”