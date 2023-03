Arriva: gevolgen staking streekvervoer voor bijna alle buslijnen

Bijna alle buslijnen en een aantal treinen van Arriva worden woensdag getroffen door de staking in het streekvervoer. Busreizigers in alle regio’s moeten de hele dag rekening houden met uitval van Arriva-bussen “in meer of mindere mate”, meldt de vervoerder woensdag.

De buurtbussen in alle regio’s rijden wel. De treinen van Arriva in Friesland, Groningen en op de Vechtdallijnen rijden woensdag wel, evenals de snelbus van Groningen naar Leer en die tussen Maastricht en Heerlen, aldus de vervoerder. De Arriva-treinen in Limburg en Achterhoek Rivierenland rijden niet. “Het bleek niet haalbaar om met het aantal werkwilligen een passende dienstregeling te rijden.” Arriva adviseert reizigers vlak voor vertrek de reisplanner te checken.

De staking woensdag leidde de afgelopen tijd tot discussie, omdat er woensdag ook verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn. Onder meer de Oogvereniging uitte kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen. Bij een grote manifestatie in Utrecht dinsdag waar honderden stakende chauffeurs aanwezig waren werd nog geopperd woensdag al niet meer te gaan staken. Maar daarop klonk veel boegeroep van de aanwezige actievoerders. Na woensdag worden de stakingen overigens tot volgende week vrijdag opgeschort om nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans te geven, meldden de vakbonden dinsdag op de manifestatie.