Exitpoll: monsterzege BBB in Overijssel, CDA halveert

BBB wordt met afstand de grootste partij in Overijssel. De boerenpartij heeft bijna een derde van de stemmen behaald, aldus een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Het CDA krijgt in de plattelandsprovincie een harde dreun. De christendemocraten waren vier jaar geleden nog de grootste partij met 17 procent van de stemmen, daar is minder dan de helft van over.

Ook de andere partijen die het landelijk voor het zeggen hebben, krijgen rake klappen. De VVD, in 2019 nog goed voor 12,9 procent van de stemmen in Overijssel, lijkt nu te blijven steken op 8 procent. De ChristenUnie is ruim een kwart van haar achterban kwijt en komt op 6 procent. D66 gaat omlaag van 5,8 naar 3,7 procent.

Grootste verliezer in Overijssel is Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet haalde vier jaar geleden nog 13,3 procent van de stemmen, nu volgens de exitpoll niet meer dan 2,7 procent. De PVV incasseert ook een nederlaag en gaat van 7,2 naar 4,8 procent.

De linkse partijen leveren in Overijssel vrijwel stuk voor stuk in. Alleen de Partij voor de Dieren kan een plusje noteren, van 3 naar 3,8 procent. Nieuwkomer Volt komt op 2,7 procent.