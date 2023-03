Ipsos: opkomst Statenverkiezingen iets hoger dan in 2019

Van alle mensen die mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft 20 procent dit inmiddels gedaan. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS. Volgens de NOS is de opkomst hiermee hoger dan in 2019, toen rond deze tijd 18 procent van de kiesgerechtigden had gestemd.

Mensen kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. Bij deze Provinciale Statenverkiezingen zijn bijna 13,3 miljoen mensen kiesgerechtigd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen twintig jaar is de gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigde bevolking hoger geworden. Dit jaar is bijna 27 procent 65 jaar of ouder, in 2003 ging dat om ruim 18 procent.