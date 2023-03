Kuiken en Klaver vieren samen ‘feestje’: grootste worden kan nog

“Een feestje vieren met jullie is best heel fijn”, zei PvdA-leider Attje Kuiken tegen partijgenoten en GroenLinks-leden nu haar partij iets lijkt te winnen. De partijen, die straks een gezamenlijke fractie vormen in de Eerste Kamer, hopen nog steeds dat ze samen de grootste worden. Dat is “nog steeds mogelijk”, zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver.

Opgeteld kunnen ze volgens de exitpoll van Ipsos voor de NOS op één extra zetel rekenen. Nieuwkomer BBB lijkt in één klap op hetzelfde aantal senaatszetels (15) te komen, blijkt uit die exitpoll.

“Wat is het ongelooflijk bijzonder om hier met PvdA en GroenLinks samen te zijn”, zei Klaver in zijn eerste reactie. Beide partijen werden overigens als winnaars onthaald door leden. “Gaan we linksom of gaan we rechtsom”, vroeg Klaver aan de zaal. Die scandeerde daarop “Linksom, linksom!” Ook de naam van Attje Kuiken werd gescandeerd door de aanwezige leden.

Klaver vroeg verder aandacht voor “de vrienden van de Partij voor de Dieren”, die lijken te winnen. Daarop werd luid gejuicht. Beleefd geklap en wat boegeroep volgde op felicitaties aan het adres van Caroline van der Plas van de BBB.