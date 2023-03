Politiebonden dienen klacht in bij Arbeidsinspectie om C2000

De politiebonden hebben dinsdagavond een klacht ingediend bij de Nederlandse Arbeidsinspectie vanwege de problemen met het communicatiesysteem C2000. ACP-voorzitter Wim Groeneweg bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

Volgens Groeneweg ontstaan door het niet goed functioneren van het systeem gevaarlijke omstandigheden voor politiemensen. “Voor een politieman is het communicatiemiddel bijna net zo belangrijk als het wapen. Als je niet goed bent bewapend, kan je in heel gevaarlijke situaties terechtkomen. Al vele jaren hebben wij klachten ingediend bij de korpsleiding en de minister, maar dat heeft niet geholpen, dus rest ons niets anders dan een officiële klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.”

Vorige week was het nog raak in het Noord-Brabantse Rijsbergen. Daar hield de politie een klopjacht op drie verdachten van een overval op een wapenwinkel in België. In Rijsbergen crashte het voertuig van de verdachten. Zowel op het moment van de melding als tijdens de klopjacht door ruim zeventig politiemensen bleek communicatie met elkaar, maar ook met de meldkamer van de politie, een groot deel van de tijd onmogelijk. Dat schrijven politievakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe in een maandag verstuurde brief aan korpschef Henk van Essen en minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid).

De bonden vinden het volstrekt onacceptabel dat C2000 de politiemensen in het heetst van de strijd wederom volledig in de steek liet, zo staat verder in de brief. “C2000 is daarmee door elke grens van betrouwbaarheid gezakt. Er ontstonden daadwerkelijk levensgevaarlijke situaties.”

Eerder al maakten de bonden gewag van de problemen in Rijsbergen. In reactie daarop noemde het ministerie van Justitie en Veiligheid de problemen met het communicatiesysteem daar “heel ernstig”. Een woordvoerder van de korpsleiding liet weten dat wordt uitgezocht wat er nu precies aan de hand was.

De problemen in Rijsbergen zijn volgens de bonden slechts een voorbeeld van de vele incidenten in Nederland. “Via de achterban van de landelijke politiebonden bereiken ons met zeer grote regelmaat berichten van een haperend en niet functionerend C2000-netwerk. U zijn inmiddels vele voorbeelden bekend waarbij dit tevens heeft geleid tot slachtoffers. Dit kan en mag in de toekomst niet meer gebeuren.”

In de brief eisen de bonden maatregelen. “Wij kunnen niet anders dan van u eisen dat u per direct alle maatregelen zult nemen welke ervoor zorgen dat politiemensen niet opnieuw in deze levensgevaarlijke situaties belanden.”