Schiermonnikoog als eerste klaar met tellen, BBB de grootste

Schiermonnikoog heeft woensdag rond 21.30 uur als eerste gemeente de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. BBB is de grootste partij geworden met 24 procent van de stemmen, gevolgd door de PvdA die 15,6 procent van de stemmen kreeg.

De opkomst op Schiermonnikoog is 74,6 procent. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 was de opkomst 68,9 procent.

Vlieland kwam als tweede gemeente met de uitslag. Ook hier is BBB met 26,3 procent de grootste partij geworden, gevolgd door VVD (14,6 procent). De opkomst is met 64,7 procent hoger dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, in 2019 ging 51,6 procent naar de stembus.

De strijd om het melden van de eerste eindstand gaat meestal tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land, met elk ongeveer duizend kiezers.