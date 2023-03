Stilte bij Forum voor Democratie na eerste domper Noord-Holland

Bij Forum voor Democratie viel de zaal in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, waar enkele honderden leden bijeen zijn, even stil na het horen van de eerste exitpoll. De partij lijkt op dit moment in de provincie Noord-Holland van negen naar één zetel te gaan. “Een flinke domper”, zei FVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Johan Dessing, die eveneens fractievoorzitter is in Noord-Holland. “Ik moet hier even van bijkomen.” Eerder op de avond zei hij te rekenen op vijf zetels in de Eerste Kamer. “Maar de avond is nog jong, we hebben nog veel provincies te gaan”, sprak hij hoopvol.

De partij van Thierry Baudet werd bij de vorige provinciale verkiezingen in 2019 landelijk gezien de grootste partij.