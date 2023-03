Tijdelijk tekort aan stembiljetten in Amsterdam

Bij het stembureau aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam-Zuid was tijdelijk een tekort aan stembiljetten, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Mensen werden gewezen op andere stemlocaties, of konden blijven wachten.

Kort hierna werden de biljetten aangevuld en konden mensen weer stemmen. Mensen die tot tot 21.00 uur in de rij zijn gaan staan, mogen hun stem uitbrengen.

De lokale zender AT5 bericht dat er bij meerdere stembureaus in Amsterdam een tekort aan stembiljetten was. Het gaat volgens de zender om stemlocaties Cinetol op de Tolstraat in Zuid, De Hallen in Amsterdam-West, het stembureau aan de Albert Neuhuysstraat in de Hoofddorppleinbuurt en bij stadsloket Zuid aan de President Kennedylaan.