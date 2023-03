Tom Egbers voorlopig niet op televisie te zien

Presentator Tom Egbers is voorlopig niet op televisie te zien. Dat heeft een woordvoerder van de NOS desgevraagd laten weten aan het ANP. Afgelopen weekend liet Egbers weten dat hij niet bij Studio Sport zou verschijnen om zo rust te bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstane commotie na een artikel in de Volkskrant.

De presentator raakte vrijdagavond in opspraak vanwege een artikel in de krant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijdlang hebben geïntimideerd en gepest.

Verdere informatie over de situatie van Egbers (65) kan de NOS niet geven. “De laatste status is dat Tom Egbers zaterdag besloten heeft om niet te presenteren om daarmee rust te bieden aan de redactie en het programma”, meldt een woordvoerder maandag. Of er al een gesprek met hem is geweest, kon de zegsman niet bevestigen. Ook is onduidelijk hoe het momenteel met hem gaat.

De hoofdredactie van NOS Sport trad na publicatie van het stuk terug. De hoofdredactie maakte eerder bekend gefaseerd terug te treden, maar dat werd versneld na nog meer berichten over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.

Woensdag kondigde de NOS aan dat er ook een onderzoek bij NOS Nieuws en NOS Evenementen volgt. Een uitgelekte brief van een medewerker, in handen van GeenStijl, zou volgens de woordvoerder van de NOS “een element” zijn geweest in het uitbreiden van het onderzoek. In de brief schrijft de vrouw dat ze zelf last heeft gehad van “grensoverschrijdend en intimiderend gedrag” bij de NOS.

Meldpunt MORES, waarvan Tom Egbers’ vrouw Janke Dekker tot voor kort voorzitter was, is tot op heden onbereikbaar voor commentaar.