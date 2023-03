Twee jonge verdachten opgepakt in onderzoek explosies Amsterdam

Twee verdachten van 16 en 19 jaar oud zijn dinsdag aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij twee afzonderlijke explosies in Amsterdam. De twee komen allebei uit die stad en zijn inmiddels weer vrijgelaten, meldt de politie woensdag. Ze blijven wel verdachten.

De minderjarige jongen zou betrokken zijn bij een explosie bij een kapperszaak op de Hoofdweg in Amsterdam-West in mei vorig jaar. De man van 19 zou iets te maken hebben met een explosie op de Pieter Calandlaan in het stadsdeel Nieuw-West. Een horecazaak was daar in juni vorig jaar het doelwit.

In het onderzoek hebben agenten ook een woning en een bijbehorende opslagplek in Amsterdam doorzocht. Hier vonden zij zwaar vuurwerk en een alarmpistool.

De politie kwam de twee verdachten op het spoor door gevonden DNA.