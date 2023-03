Van der Staaij: BBB moet invloed krijgen in provincies en senaat

SGP-voorman Kees van der Staaij vindt dat ook naar BBB geluisterd zal moeten worden in de provincies en de senaat. Dat zegt hij naar aanleiding van de goede verkiezingsuitslag voor de partij in een interview met de NOS. “Het zou triest zijn als het niets zou veranderen.” Van der Staaij doelde vooral op het stikstofbeleid. Hij vindt ook dat het kabinet in de senaat zich niet alleen kan richten tot PvdA en GroenLinks, die samen mogelijk even groot worden als BBB.

Van der Staaij zegt dat zijn eigen partij een stabiel beeld laat zien. De SGP weet “zich bij een grote aardverschuiving goed te handhaven en dat vind ik een mooi resultaat”, aldus de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Volgens de eerste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS verliest de SGP in de Eerste Kamer één van de twee zetels.