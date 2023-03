Vrijwel de hele BBB-lijst maakt kans op zetel in Overijssel

Vrijwel iedereen die voor de BoerBurgerBeweging (BBB) op de kandidatenlijst stond in Overijssel maakt kans op een zetel in de Staten. De partij staat in een exitpoll van Ipsos en de NOS op 17 zetels. De kieslijst van BBB telt 23 namen.

De zes BBB-kandidaten die vooralsnog buiten de boot vallen en een zetel mislopen, kunnen later alsnog in de Staten komen. Dat gebeurt wanneer de partij in de coalitie komt en gedeputeerden kan leveren.

De lijsttrekker van BBB in Overijssel is Carla Evers uit Hezingen, een buurtschap bij Tubbergen. Ze heeft daar met haar echtgenoot een pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Dat is volgens Evers al sinds het jaar 1400 in de familie. Evers was in het verleden bestuurslid van de oostelijke afdeling van landbouworganisatie LTO Nederland. Nummer twee op de lijst is Luuk Buunk, die bij de Universiteit Twente werkt. Nummer drie is melkveehouder en paardenfokker Alwin Pleijter uit Zalk.

Partijleider Caroline van der Plas reageerde vol ongeloof op de exitpoll. “Wat gebeurt hier? Dit is zo onbeschrijfelijk”, zei Van der Plas tegen de NOS. Ze voegde eraan toe: “Het is onze inzet dat het stikstofbeleid wordt bijgesteld. De winst bewijst dat mensen op platteland boeren willen behouden.”