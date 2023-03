BBB behaalt ook monsterzege in Overijssel

De BBB heeft ook in de provincie Overijssel enorme winst geboekt bij de provinciale verkiezingen. De partij heeft 31,3 procent van de stemmen behaald en is hiermee de enige partij die boven de 10 procent is uitgekomen, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. Op plek twee volgt het CDA met 8,2 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen behaalde deze partij nog 17,1 procent van de stemmen.

De VVD (8 procent), GroenLinks (7,6 procent) en de PVV (4,9 procent) maken de top-5 compleet. Forum voor Democratie verliest fors: de partij gaat van 13,3 procent van de stemmen in 2019 naar 2,7 procent nu.