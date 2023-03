BBB grootste partij in Noord-Brabant, VVD nummer twee

De BBB is ook in Noord-Brabant de grootste geworden. De partij heeft 18,2 procent van de stemmen gehaald. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij wordt gevolgd door de VVD met 14,1 procent van de stemmen. Het zijn de enige twee partijen die boven de 10 procent uitkomen.

GroenLinks is de derde partij van Brabant geworden met 7,7 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de SP met 7,6 procent. Nieuwkomers JA21 en Volt hebben respectievelijk 4,2 en 2,9 procent van de stemmen gekregen.

Ook in Noord-Brabant is FVD de grote verliezer. De partij kreeg in 2019 14,5 procent van de stemmen. Dat is gedaald naar 2,8 procent.

De opkomst is met 55,2 procent iets hoger dan in 2019. Toen ging 52,4 procent van de kiesgerechtigde Brabanders naar de stembus.