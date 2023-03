BBB ook de grootste in Leeuwarden

BBB is ook in Leeuwarden de grootste geworden. De partij heeft 17,4 procent van de stemmen gekregen. De PvdA is de tweede partij geworden met 15,5 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks. Die wist met 11,7 procent van de stemmen een heel klein beetje te stijgen ten opzichte van 2019: toen kreeg de partij 11,5 stemmen.

Deze drie partijen zijn de enige die boven de 10 procent wisten te komen. De VVD (7,4 procent) en Fryske Nasjonale Partij (FNP) (6,6 procent) zijn vierde en vijfde geworden.