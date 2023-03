Flevoland eerste provincie met voorlopige uitslag: BBB grootste

Flevoland is de eerste provincie met een voorlopige verkiezingsuitslag voor de Provinciale Statenverkiezingen. De BoerBurgerBeweging is de winnaar met 20,8 procent, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De VVD eindigt als tweede partij met 9,9 procent, 3,3 procentpunt minder dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

De PVV (7,7 procent), PvdA (7,6 procent) en GroenLinks (6,9 procent) maken de top-5 compleet. De grootste verliezer is Forum voor Democratie, die in 2019 nog veruit de meeste stemmen haalde. Die partij gaat van 17,8 procent naar 4,5 procent.

Op basis van deze uitslag krijgt de BBB in een klap 10 van de 41 Statenzetels. Ruim op afstand volgt de VVD met 4 zetels. De PVV, GroenLinks en PvdA krijgen allen 3 zetels. Van de 8 zetels die FVD in 2019 won, blijven er 2 over. Overigens zat er nog maar één Statenlid voor FVD in de Provinciale Staten. Zoals in veel andere provincies is FVD in Flevoland ingestort, na de partijcrisis in 2020.