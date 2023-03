Forum valt ook in bolwerk Edam-Volendam van de troon

Net als in veel andere plaatsen is Forum voor Democratie (FvD) ook in Edam-Volendam tegen een zware verkiezingsnederlaag aangelopen. Waar de partij in de Noord-Hollandse plaats in 2019 nog 40,8 procent van de stemmen binnenhaalde, was dat nu slechts 5,7 procent, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP.

Die score van 2019 in Edam-Volendam was toen het beste resultaat op gemeenteniveau voor FvD.

Grootste partij is nieuwkomer de BoerBurgerBeweging (BBB) met 22,4 procent, gevolgd door een andere nieuwkomer JA21 met 12,7 procent. De PVV is de derde partij met 11,3 procent.