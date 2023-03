GroenLinks grootste in studentensteden, Volt sterke nieuwkomer

In de grote steden waar verhoudingsgewijs de meeste studenten wonen, is en blijft GroenLinks de grootste partij. Volt, dat voor het eerst meedeed aan de Provinciale Statenverkiezingen, valt op als sterke nieuwkomer in de meeste studentensteden. In die steden is ook wel op de BoerBurgerBeweging (BBB) gestemd, maar aanzienlijk minder dan elders in het land. De Partij voor de Dieren (PvdD) groeit er gestaag.

In een aantal opzichten zijn de trends in studentensteden hetzelfde als in de rest van het land. Zo maakt Forum voor Democratie er een vrije val en lijden ook de coalitiepartijen verliezen. Een belangrijk verschil met de landelijke uitslagen is dat de BBB in de studentensteden nergens het grootst is en doorgaans in de middenmoot uitkomt. Dat wordt duidelijk uit de uitslagen die de Verkiezingsdienst van het ANP heeft verzameld.

Uit eerder CBS-onderzoek is bekend dat Wageningen verhoudingsgewijs de meeste ‘studentenhuishoudens’ telt, gevolgd door Groningen. Ook Delft, Nijmegen, Leiden, Utrecht en Maastricht horen tot de grote steden met de hoogste percentages studenten. In al deze steden kreeg GroenLinks de meeste stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is ook zo in Amsterdam, waar in absolute zin de meeste studenten wonen. Wel leverde GroenLinks in de meeste van deze steden iets in ten opzichte van 2019, al steeg de steun voor de partij in Delft en Leiden.

De BBB scoort in de genoemde acht steden het beste in Groningen. Daar werd de partij derde met 10,7 procent van de stemmen. In Amsterdam (voorlopige cijfers) en Utrecht heeft de partij, die de nadruk legt op de belangen van het platteland en boeren, de minste aanhang. Daar stemde iets meer dan 5 procent op de BBB.

Volt behaalde het beste resultaat in Wageningen. Daar eindigde het na GroenLinks en de PvdA op de derde plaats, met 11,9 procent van de stemmen. Daarmee streefde de partij D66 voorbij, dat fors verloor in de Gelderse stad. Op de resultatenlijst van het Europees ingestelde Volt volgen daarna Utrecht (8,4 procent van de stemmen), Groningen (7,7 procent) en Amsterdam (7,5 procent).

Net zoals landelijk kelderde Forum voor Democratie in grote studentensteden. In Leiden, de stad waar Thierry Baudet promoveerde, kreeg de partij bijvoorbeeld nog maar 2,1 procent van de stemmen. In 2019 was dat nog 11,3 procent.

De Partij voor de Dieren verbeterde het resultaat in studentensteden ten opzichte van de vorige provinciale verkiezingen, net als landelijk. In Amsterdam is de steun het grootst. Daar is PvdD volgens de voorlopige tellingen nu de derde partij, na GroenLinks en de PvdA.