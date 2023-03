Halsema: tekort aan stembiljetten in enkele stembureaus

Amsterdam heeft signalen gehad van enkele stembureaus die kampten met een tekort aan stembiljetten. Dat zei burgemeester Femke Halsema donderdag in de raadsvergadering. Volgens Halsema ging het om een korte tijd. Het is nog niet bekend hoe dit kon gebeuren.

In ieder geval bij een stembureau aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam-Zuid was dit het geval. Stemmers kregen het advies even te wachten of bij een ander stembureau te stemmen.

In totaal waren in Amsterdam 409 stemlocaties. Het tekort aan stembiljetten bij een paar daarvan heeft geen invloed gehad op de uitslag, schat Halsema in.

De burgemeester noemt het “erg vervelend” als mensen hierdoor niet hebben gestemd. “Elke stem telt.” De gemeente gaat de verkiezingen en het tekort aan stembiljetten evalueren.

Na het tellen van 95 procent van de stemmen blijft GroenLinks in Amsterdam de grootste partij. In de prognose krijgt deze partij 18,2 procent van de stemmen. De Partij van de Arbeid staat op de tweede plek, de Partij voor de Dieren op de derde. De opkomst in Amsterdam is voorlopig 52,7 procent, vergelijkbaar met vier jaar geleden.