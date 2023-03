Huisdokters ongerust over campagne borstkanker

Het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) wil dat de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) staakt met een campagne die vrouwen moet helpen borstkanker bij zichzelf vroeg op te sporen. In de campagne wordt vrouwen aangeraden om iedere derde dag van de maand de borsten te onderzoeken. Dat is volgens het NHG geen goed idee. De BVN denkt echter dat het NHG zich onvoldoende in de campagne heeft verdiept.

De methode kan leiden tot “onnodige angst, zorgen en overdiagnostiek”, zegt het NHG op de eigen site. “Omdat veel vrouwen (fysiologisch) knobbeliger borstklierweefsel hebben in de tweede helft van de menstruatiecyclus, is een standaard advies om elke derde dag van de maand dit zelfonderzoek uit te voeren (ongeacht in welk deel van de menstruatiecyclus een vrouw zich dan bevindt) incorrect”, stellen de huisartsen. Periodiek borstzelfonderzoek zonder borstkanker in de voorgeschiedenis raadt het genootschap vrouwen ook niet actief aan.

“Het feit dat het belangrijk is voor vrouwen om hun borsten goed te kennen, staat niet ter discussie”, stelt Eric Scheppink van de Raad van Bestuur van het NHG. “Bezwaarlijk is dat het advies voor periodiek borstzelfonderzoek wordt gegeven aan alle vrouwen en om dit advies te koppelen aan een vaste datum in plaats van aan de menstruatiecyclus van de vrouw”.

Directeur Cristina Guererro Paez van de BVN wijst erop dat in de campagne wel degelijk wordt gezegd dat de derde dag van de maand niet altijd het beste moment is om zelfonderzoek te doen. “Het gaat erom dat je regelmatig aandacht hebt voor hoe je borsten eruit zien en aanvoelen. De derde dag is puur bedoeld als geheugensteuntje voor vrouwen voor wie dit nog geen gewoonte is. Uiteraard kan dit ook een andere dag zijn die beter voor jou werkt”, staat verderop in de campagnetekst. Met de campagne hoopt de organisatie ook te bereiken dat vrouwen in elke 3 een paar borsten zien (“Je moet de 3 gewoon een kwartslag draaien”) en zich daardoor vaker bewust worden van het nut van zelfcontrole.

De twee organisaties gaan volgende week om de tafel om te kijken of en hoe een en ander zal worden aangepast. BVN verzorgt de campagne samen met farmaceutisch bedrijf MSD. De campagne is nog niet breed uitgezet; dat moet later nog gebeuren via Instagram.