Kiezers Caribisch Nederland blijven trouw aan ‘oude’ partijen

Op Bonaire zijn de traditionele partijen UPB (christen-democratisch) en de sociaal-democratische partij Demokrat met allebei drie zetels de grootste partijen bij de lokale verkiezingen geworden. In de eilandsraad van in totaal negen zetels gaat de meer liberale MPB van vier naar twee zetels, nieuwkomer M21 krijgt één zetel.

Dezelfde onderverdeling is ook te zien in de resultaten van de verkiezingen voor het kiescollege, waarvan de uitslag meetelt voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Demokrat is de grootste met ruim 37 procent van de stemmen voor het kiescollege. UPB heeft 26 procent en MPB ruim 16 procent. De rest is onderverdeeld in M21 en lijst Jaap Kos.

Sinds een grondwetswijziging in 2018 stemmen ook de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba over de samenstelling van de Eerste Kamer. Aangezien de bijzondere gemeenten geen Provinciale Staten hebben, gaat dit via deze afzonderlijk gekozen kiescolleges.

Op Sint Eustatius is de CDA als derde en laatste geëindigd bij de Eilandsraadverkiezingen. Die werden gewonnen door de progressieve arbeiderspartij PLP, die al de grootste partij van het eiland was. PLP behaalde iets meer dan 55 procent van de stemmen, de Democratische partij DP kreeg 38 procent en het CDA kreeg 7 procent. Voor het kiescollege deden alleen de DP en het CDA met respectievelijk 71 en 29 procent mee.

Op Saba bleef de partij WIPM de grootste. De partij behaalde in 2019 alle vijf de zetels in de Eilandsraad. Daarvan heeft het er nu drie overgehouden, twee gaan er na de nieuwkomer: Party for Progress, Equality & Prosperity (PEP). Aan de verkiezingen het kiescollege deed alleen de WPIM mee, hoeveel stemmen er zijn uitgebracht is nog niet bekend.