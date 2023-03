Kiezers positief over stembureauvrijwilligers met beperking

Stichting Prokkel heeft “heel veel positieve reacties” gekregen op de aanwezigheid van mensen met een verstandelijke beperking in de stembureaus woensdag. “We horen dat de sfeer prettig was en dat ook de kiezers dat vonden”, zegt landelijk projectleider bij de stichting Marian Geling.

Dit jaar deden ruim driehonderd zogenoemde ‘prokkelduo’s’ mee als vrijwilligers in de stembureaus. Zo’n duo bestaat uit iemand met een verstandelijke beperking en een buddy.

De stichting begon met een proef tijdens de landelijke verkiezingen van 2021. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen deden er tweehonderd duo’s mee en dit jaar dus zo’n honderd meer.

Elke stembureauvrijwilliger moet een toets maken om te bepalen of hij of zij weet wat er moet gebeuren op het stembureau, legt Geling uit. De vrijwilligers met een verstandelijke beperking kregen een training vooraf, gegeven door iemand die ook zo’n beperking heeft. Zij gaf uitleg over bijvoorbeeld het controleren van het paspoort en het stembiljet.

Mocht de vrijwilliger met de beperking op het stembureau toch overweldigd raken, dan kon de buddy het overnemen, zodat het aantal stembureauleden gelijk zou blijven. Voor zover Geling weet is het nergens zover gekomen woensdag.

Belangrijkste opbrengst van de dag is volgens haar dat het stembureau meer “een afspiegeling van de samenleving” is met de aanwezigheid van de vrijwilligers met een beperking. “En dat iedereen ziet dat mensen met een verstandelijke beperking ook een belangrijke rol kunnen vervullen.”