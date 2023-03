Kuiken: kabinet moet zich ‘fors verlies’ aantrekken

De kiezer heeft de coalitie duidelijk de rug toegekeerd, ziet PvdA-leider Attje Kuiken in de exitpolls van de Provinciale Statenverkiezingen. “Dat ze dit zich aan moeten trekken is een feit”, zegt Kuiken verder. “En dat heel veel zaken gewoon fundamenteel anders moeten.”

Het kabinet weet de wooncrisis niet op te lossen en laat “de natuur achteruit hollen”, meent Kuiken. “Dat ziet de kiezer natuurlijk ook.” Die kiezer stemde overigens vooral voor de BoerBurgerBeweging (BBB), die als nieuwkomer ineens met vijftien zetels in de Eerste Kamer lijkt te komen. Kuiken feliciteerde BBB-leider Caroline van der Plas. “Ze heeft een knappe campagne gedraaid.”

Volgens de PvdA-voorvrouw is er bij veel kiezers onzekerheid en weten zij nu niet goed wat zij van de politiek kunnen verwachten. “Of ze nog rond kunnen komen, of ze een huis kunnen vinden.” Daarom hebben veel kiezers volgens Kuiken op de PvdA gestemd, maar het kabinet “moet zich dit aantrekken”. De partij lijkt een Eerste Kamerzetel erbij te winnen, op basis van exitpolls van Ipsos voor de NOS.

De VVD levert volgens de prognose twee zetels in de Eerste Kamer in en houdt er tien over. Het CDA, dat nu nog negen senatoren levert, zou er vijf overhouden. Zowel D66 als de ChristenUnie verliest een zetel, zij houden er respectievelijk zes en drie over.