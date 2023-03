Nieuwe prognose senaat laat op zich wachten, verschuiving kan nog

Het blijft nog even spannend hoe de 75 zetels in de Eerste Kamer verdeeld zullen worden. Dat komt omdat nog niet alle voorlopige uitslagen van de provinciale verkiezingen binnen zijn bij de ANP Verkiezingsdienst. De nieuwe Provinciale Staten en kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiezen de senatoren eind mei. Overigens zijn Statenleden niet verplicht om op een kandidaat van de eigen partij te stemmen, maar dit gebeurt doorgaans wel.

Er kunnen nog steeds kleine verschuivingen optreden, blijkt na het tellen van bijna 99 procent van alle stemmen. Zo maakt de BoerBurgerBeweging (BBB) grote kans op een 17e zetel en zou D66 er nog 1 extra kunnen verliezen en op 5 uitkomen. Maar het is ook mogelijk dat de extra zetel voor BBB ten koste gaat van Forum voor Democratie (FVD), die dan zou zakken van 2 naar 1 zetel.

Vooralsnog lijkt het erop dat BBB van Caroline van der Plas vanuit het niets 16 zetels kan gaan bezetten in de Eerste Kamer. De combinatie GroenLinks/PvdA is tweede met 15 zetels, 1 meer dan de twee partijen nu samen hebben. De VVD heeft er 10, een verlies van 2 zetels. D66 staat nu nog op 6, een verlies van 1 zetel, en het CDA komt uit op 5, een verlies van 4 zetels.

Naast het CDA is ook FVD een grote verliezer: die had vier jaar geleden 12 zetels in de senaat en houdt daarvan vooralsnog 2 zetels over. Ook de kleinste regeringspartij ChristenUnie komt op 2 zetels uit, een halvering van het huidige aantal. De coalitiepartijen hadden al een minderheid in de Eerste Kamer en krijgen straks nog minder zetels. Zoals het er nu naar uitziet komt de coalitie uit op 23 zetels en mogelijk zelfs 22. Nu zijn dat er nog 32.

Eventuele kleine verschuivingen kunnen grote gevolgen hebben. Zo zou de gezamenlijke fractie van GL/PvdA de regeringscoalitie nog aan de kleinst denkbare meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen. Maar als de BBB er die 17e zetel bij krijgt, en dat ten koste gaat van D66, is voor de route ‘linksom’ steun nodig van nog een partij.

Voor een definitieve prognose moeten ook nog briefstemmen en de stemmen uit de overzeese gebieden erbij komen. Dat is waarschijnlijk pas volgende week. De Kiesraad komt later met een definitieve uitslag.