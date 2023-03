Nieuwkomer BBB ook met afstand de grootste in Zeeland

Met 19,7 procent van de stemmen is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) van Zeeland, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. Daarmee stoot de BBB het CDA van de troon

De nummer twee is de lijstcombinatie Partij van de Arbeid/GroenLinks, die 13,4 procent behaalde. Daarna volgen de SGP (12,5), de onttroonde CDA (11,4) en de VVD met 8,9 procent. Forum voor Democratie, in 2019 nog goed voor 5 zetels, houdt er waarschijnlijk maar een over.

Het opkomstpercentage in Zeeland was 61,3 procent, dat is 3 procentpunten hoger dan in 2019.