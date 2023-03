Ouwehand (PvdD): partij groeit door als biologische kool

De Partij voor de Dieren groeit door “als biologische kool”, zegt partijleider Esther Ouwehand in reactie op de eerste exitpolls van Ipsos, in opdracht van de NOS. Volgens de polls uit Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant staat de partij op lichte winst. “We winnen opnieuw verkiezingen en dat is heel goed!”

Vooralsnog lijkt het erop dat de partij een zetel erbij krijgt in de Eerste Kamer en daarmee vier senatoren mag leveren. In Noord-Holland staat de partij op 1,5 procentpunt winst, en haalt zij volgens Ipsos 7,5 procent van de stemmen. In Overijssel en Noord-Brabant is de winst kleiner: daar wint de partij respectievelijk 0,8 procentpunt en 0,1 procentpunt

De partij is een van de weinige die nog wat lijkt te winnen, hoe bescheiden ook in sommige provincies. De meeste partijen staan in het rood. Veel stemmen gingen juist naar de BBB: in de Eerste Kamer lijkt die partij, samen met de combinatie GroenLinks/PvdA, de grootste te worden.