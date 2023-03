Rechts domineert ook Limburgse Staten

In Limburg lijkt zich een rechtse coalitie af te tekenen. De vier grote rechtse partijen BBB (10 zetels), PVV (6), CDA en VVD (elk 5) hebben samen een meerderheid van 26 zetels binnen het Limburgs Parlement, dat in totaal 47 zetels telt. CDA en VVD lieten eerder al weten samenwerking binnen een coalitie met de PVV niet uit te sluiten, en ook de PVV ziet zo’n samenwerking wel zitten.

BBB sluit samenwerking met andere partijen niet uit. Gedoodverfd gedeputeerde voor de BBB is Leon Faassen, voormalig voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB. Voor L1-tv zei hij dat hij eenheid wilde smeden met andere partijen in Limburg.

Fractievoorzitter en lijsttrekker Thea Jetten van GroenLinks wil ook best samenwerken met de BBB. “We kunnen problemen samen oplossen”, zei ze voor L1. “Het is immers oneerlijk dat Den Haag de stikstofproblemen sec bij de boeren heeft neergelegd.”

Minder positief is lijsttrekker en fractievoorzitter Pascale Plusquin van de Limburgse Partij voor de Dieren. “De uitslag van de verkiezingen is dramatisch voor de natuur, het dierenwelzijn en voor betaalbare woningen”, zei ze.

De PVV is in Limburg toch niet de grootste geworden. Iets waar de aanhang van Geert Wilders wel op had gerekend. “De afgelopen week is er een heleboel veranderd”, zei fractievoorzitter RenĂ© Claassen van de PVV. In bijna alle Limburgse gemeenten hebben de meeste kiezers op de BBB gestemd. Alleen in Beek bleef het CDA de grootste, wellicht omdat lijsttrekker Michael Theuns daar woont. In Maastricht en het puntje van Noord-Limburg was GroenLinks de grootste, in de voormalige oostelijke mijnstreek en Venlo de PVV.