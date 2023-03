Van der Plas: geen boeren onteigenen in provinciecoalitie met BBB

Voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas belooft dat haar partij alleen in provincies zal besturen als in het coalitieakkoord komt te staan dat boeren niet zullen worden onteigend. Dat staat haaks op voornemens van het kabinet om boeren verplicht uit te kopen om de stikstofuitstoot te verminderen als het vrijwillig niet lukt. Bij de uitvoering van dat beleid is een belangrijke rol weggelegd voor provincies.

In het tv-programma Goedemorgen Nederland kijkt Van der Plas na enkele uren slaap vooruit op de tien formatieonderhandelingen in provincies die haar partij verwacht te leiden vanwege de overwinning bij de verkiezingen van woensdag. “Dat moet gewoon keihard in het coalitieakkoord komen te staan, dat in de provincies waar wij in de coalitie willen komen we dat niet gaan doen”, zegt ze over onteigeningen.

De politiek leider van BBB wil ook een streep zetten door de deadline van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om per 2030 te komen tot een halvering van de stikstofuitstoot.

Van der Plas hoopt dat andere partijen “echt openstaan voor ons” als verkenners van haar partij op zoek gaan naar mogelijke coalitiepartners. “Want we hebben andere partijen natuurlijk ook nodig.”

De BBB-voorvrouw heeft er vertrouwen in dat haar partij goede mensen naar de Provinciale Staten stuurt. “We hebben steeds gezegd: ook de nummer 25 op de lijst moet van kwaliteit zijn”, zegt Van der Plas over de werving van kandidaten waar haar jonge partij druk mee bezig is geweest voor de verkiezingen. “Want stel dat die ook aan de beurt komt, dan kan je niet zomaar iemand van straat hebben geplukt.”

Sommige BBB-kandidaten worden nu geheel tot hun verbazing Statenlid, van wie Van der Plas er al enkele heeft gesproken. “Die mensen zijn ook nog helemaal in een roes van: wat is hier gebeurd?”, zegt ze.