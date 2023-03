Vier provincies wachten nog op voorlopige uitslag verkiezingen

In vier provincies is het nog wachten op een voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De uitgebrachte stemmen worden donderdag nog geteld in Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

De uitkomst van Zuid-Holland wordt pas laat verwacht. Dat is omdat de gemeente Rotterdam denkt pas in de avond klaar te zijn met het tellen van stemmen. “Gelukkig hoeven we pas maandag de definitieve uitslag door te geven”, zei een ambtenaar eerder.

In de provincies waar de voorlopige uitslag al wel bekend is, is de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas de grootste geworden.