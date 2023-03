Afgetapte gesprekken Promes mogelijk onrechtmatig

Het Openbaar Ministerie heeft mogelijk onterecht afgetapte telefoongesprekken opgevoerd als bewijs in de strafzaak tegen Quincy Promes, omdat de telefoon van de profvoetballer werd afgetapt in een ander onderzoek over drugshandel. De rechtbank in Amsterdam wil zelf de rechtmatigheid van deze afgeluisterde gesprekken kunnen toetsen. De rechtbank heeft daarom het onderzoek in de strafzaak tegen Promes heropend.

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twee jaar geƫist tegen de 31-jarige profvoetballer. Hij zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt hem van zware mishandeling.

De rechtbank zou vrijdag uitspraak doen, maar maakte in de aanloop naar de uitspraak bekend dat het onderzoek zou worden heropend. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting is.

De advocaat van Promes had tijdens de zitting al gewezen op de mogelijke onrechtmatigheid van de afgeluisterde telefoongesprekken. Het gaat om gesprekken waarin Promes met zijn vader en broer sprak over de steekpartij. De rechtbank wil het proces-verbaal hebben waarin is toegestaan dat Promes mocht worden afgeluisterd. Die stukken ontbraken nog in het dossier.

Het OM wilde die informatie aanvankelijk niet in het strafdossier over de mishandeling stoppen, omdat het drugsonderzoek daarmee “ernstig zou worden geschaad”.

Promes woont zijn strafzaak niet bij wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. De aanvaller vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem over zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel wil horen.

Advocaat Sophie Hof is zeer tevreden met het zogeheten tussenvonnis van de rechtbank. “We hebben twee weken geleden gezegd dat we niet kunnen toetsen of de taps rechtmatig zijn geweest, omdat we onderliggende stukken willen hebben uit het andere onderzoek”, zegt de raadsvrouw van Promes. “De rechter-commissaris die de tap heeft toegestaan, heeft die wel gezien, maar de verdediging niet. We willen controleren of de tap rechtmatig is geweest, ja of nee. De rechtbank wil het ook kunnen toetsen. En dat is ook helemaal terecht. Die vindt het ook belangrijk.”