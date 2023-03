BBB sluit niemand uit ‘die met gezond verstand’ mee wil besturen

De BoerBurgerBeweging (BBB) sluit bij de onderhandelingen voor nieuwe colleges in alle provincies “geen enkele partij uit die met gezond verstand samen met ons wil besturen”, laat de partij weten. In alle provincies is de partij de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Gebruikelijk is dat de grootste partij het voortouw neemt bij gesprekken over een nieuw bestuur.

De BBB is bereid “haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen” en is donderdag gestart met gesprekken over de vorming van nieuwe coalities. De lijsttrekkers in de provincies komen met voorstellen voor een verkenner en zeggen daarbij ook welke opdracht deze verkenner mee moet krijgen.

In de provincies Groningen en Utrecht zijn al verkenners gevonden die gaan bekijken welke coalities daar mogelijk zijn. In Groningen gaat het om burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier en in Utrecht om burgemeester Danny de Vries van Oudewater.