Bij een koolhydraatarm dieet moet je wel weten wat je doet

Er zijn drie momenten in het jaar dat we massaal online zoeken naar manieren om af te vallen: eind december, begin januari en in de lente. Aangezien de krokussen weer opgekomen zijn en de temperatuur langzaam stijgt, is het voorjaar altijd weer een nieuwe start. Ook voor lijf en leden. En dat betekent vaak dat de meesten van ons ook kritisch kijken naar ons (gezonde) gewicht en dieet.

Er zijn natuurlijk enorm veel diëten en welk dieet bij je past en goed voor je is, is zeer persoonlijk. Snel afvallen wil iedereen wel en het is dan ook verleidelijk om voor een afvalprogramma te kiezen dat populair is op het internet.

Koolhydraatarm en ketose

De afgelopen jaren is het koolhydraatarm dieet zeer in trek. Bij een koolhydraatarm voedingsschema laat je bewerkte voeding staan, net als snelle koolhydraten zoals suiker, pasta, brood en rijst zodat je lichaam bij gebrek eraan vet gaat verbranden. Over het algemeen eet je koolhydraatarm als je de totale hoeveelheid koolhydraten die je op een dag binnenkrijgt beperkt tot minder dan 130 gram.

Koolhydraten zijn de grootste bron van energie voor ons lichaam. Als we die niet binnenkrijgen, schakelt het lichaam op den duur over op de verbranding van vetzuren. Daarbij komen stoffen vrij die ketonen worden genoemd. Die ketonen dienen eigenlijk als alternatieve voeding voor de hersenen, want in tegenstelling tot de rest van ons lichaam kunnen de hersenen geen vetzuren gebruiken als brandstof. Wanneer de hoeveelheid ketonen in het bloed een bepaalde waarde heeft, zeggen we dat het lichaam ‘in ketose’ is. Om het lichaam in een staat van ketose te brengen en zich toch te vullen, worden in de plaats van koolhydraten veel vetten gegeten.

Belang van een koolhydraatarm voedingsschema

Als je dit dieet gaat volgen, is het echter wel een goed idee om de risico’s te kennen en de theorie achter het dieet te begrijpen. Het is sterk aan te raden om een goed koolhydraatarm voedingsschema te gebruiken. Zo’n schema is bedoeld om je te helpen een gezonde balans te behouden en tegelijkertijd de hoeveelheid koolhydraten die je eet te verminderen. Elke dag zie je de verschillende hoeveelheden koolhydraten van voedingsmiddelen, zodat je kunt kiezen wat het beste voor je werkt. Dit is evenwichtig qua voedingswaarde, de calorieën zijn al voor je geteld, en het bevat ten minste vijf porties fruit en groenten per dag. Bovendien worden er ook vezels in het schema opgenomen. Het is belangrijk om te proberen elke dag goede voedingsbronnen in je schema op te nemen.

Pro’s en con’s van een koolhydraatarm dieet

Een koolhydraatarm voedingsschema volgen is niet voor iedereen geschikt. Er zijn aanwijzingen dat koolhydraatarme schema’s veilig en effectief kunnen zijn om mensen met diabetes type 2 te helpen hun gewicht, bloedsuikerspiegel en risico op hartaandoeningen op de korte termijn te beheersen. En uit recent onderzoek blijkt ook dat het combineren van standaard epilepsietherapieën met een koolhydraatarm dieet de aanvallen bij een kwart van de deelnemers met meer dan de helft vermindert.

Maar er is ook een nieuwe studie die laat zien dat de regelmatige consumptie van een dieet met weinig koolhydraten en veel vet verband hield met verhoogde niveaus van ‘slechte’ cholesterol en een hoger risico op hart- en vaatziekten. Bovendien zij er ook aanwijzingen dat ze de groei van kinderen kunnen beïnvloeden en daarom niet voor hen moeten worden aanbevolen.

Als je besluit een koolhydraatarm voedingsschema te volgen, is het dus belangrijk dat je alle mogelijke voordelen kent en weet hoe je met eventuele risico’s omgaat.