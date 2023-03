Boodschap BBB slaat ook in Zuid-Holland aan

Nu zo goed als alle stemmen in Zuid-Holland geteld zijn is duidelijk dat de boodschap van de BoerBurgerBeweging (BBB) ook in de provincie met de meeste inwoners aanslaat. De partij van Caroline van der Plas werd in Zuid-Holland met 13,8 procent van de stemmen de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen, blijkt uit een prognose van de einduitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Die uitslag is goed voor 9 zetels in de Provinciale Staten (PS). Bij een eerdere prognose stond de BBB nog op 8, maar de partij lijkt een extra zetel af te snoepen van D66. Die partij leverde 1 procentpunt in en moet die uitslag bekopen met het verlies van 1 Statenzetel en houdt er 4 over.

De VVD belandde net achter de BBB op de tweede plek, maar leverde met 13,1 procent van de stemmen wel een kleine 3 procentpunten in ten opzichte van 2019. Het kost de partij twee zetels (van 10 naar 8) in de Provinciale Staten.

Forum voor Democratie, in 2019 de verrassende winnaar, moest ook in Zuid-Holland een zware verkiezingsnederlaag incasseren met 3,6 procent van de stemmen. Vorige keer was dat 17,4 procent. De partij keert met twee zetels terug in de PS, een verlies van 9.

GroenLinks en de PvdA , die samen een fractie gaan vormen in de Eerste Kamer, behaalden bij elkaar 16,8 procent en 10 zetels. Vier jaar geleden bedroeg dat totaal 16,9 procent met 9 zetels.

De opkomst lag in Zuid-Holland met iets meer dan 54 procent nagenoeg gelijk aan vorige keer.