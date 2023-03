De Jonge vreest niet voor woningbouwambities na overwinning BBB

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) relativeert de gevolgen van de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor zijn ambities om honderdduizenden woningen te bouwen. Hij verwacht dat met de partij te praten valt als deze in provinciebesturen belandt. Ook over het stikstofbeleid van het kabinet waar de partij voor wil gaan liggen. Stikstofregels zijn bovendien bij lang niet alle bouwprojecten een probleem volgens de minister.

“In alle provincies zal dat moeten blijken, maar ik ga er vanuit van wel”, antwoordt De Jonge op de vraag of hij verwacht dat er te praten valt met de BBB. De kans is groot dat BBB in provinciebesturen belandt, gezien de partij in alle provincies de grootste is. Bij de uitvoering van het stikstofbeleid van het kabinet is een grote rol weggelegd voor de provincies.

“Je kunt ook niet zeggen: de kiezer heeft gesproken, dank u wel, maar we gaan ongeveer verder waar we gebleven waren”, zegt De Jonge. Daarmee doelt hij vooral op het stikstofbeleid en het perspectief voor de landbouw, thema’s waarop het BBB zeer kritisch is op het kabinetsbeleid.

De Jonge moet gestalte geven aan de kabinetsambitie om 900.000 huizen te bouwen tot en met 2030. Een van de hindernissen is het stikstofbeleid: op veel plekken in het land kan niet gebouwd worden omdat hier te veel stikstof wordt uitgestoten. Eind vorig jaar trok de Raad van State een streep door kabinetsbeleid om de tijdelijke uitstoot van stikstof van bouwprojecten toe te staan in gebieden waar de uitstoot reeds te hoog is.

“Dat wordt vaak verabsoluteerd, de betekenis van stikstof voor de woningbouw”, zegt De Jonge. Lang niet alle woningbouwprojecten worden volgens de minister geraakt door stikstofbeleid.