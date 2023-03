GGD’en stoppen na vrijdag met testen op corona

De GGD’en stoppen na vrijdag met het testen op corona. Sinds juni 2020 konden alle mensen met klachten bij de GGD terecht voor een coronatest.

Zorgminister Ernst Kuipers besloot vorige week dat het grootschalig testen op corona niet meer nodig is, omdat het geen toegevoegde waarde meer heeft. Wie na vrijdag nog een PCR-test wil, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland, moet naar een commercieel testbedrijf. Wel blijven de controles van het rioolwater doorgaan en wordt het aantal ziekenhuisopnamen in de gaten gehouden. Daarmee kunnen meer ziekmakende of besmettelijkere varianten van het virus worden opgespoord.

De GGD houdt de vaccinatielocaties wel geopend, hoewel de minister heeft besloten dat er in het voorjaar van 2023 geen nieuwe prikronde tegen corona komt. Wel kunnen mensen met een hoog medisch risico die een verwijzing hebben van een medisch specialist nog een extra herhaalprik krijgen. Mensen van 12 jaar en ouder die nog helemaal geen coronavaccinatie hebben, of bijvoorbeeld hun herhaalprik nog niet lieten zetten, kunnen ook nog steeds naar de GGD.

De GGD’en nemen afscheid van het testen in Tiel, waar vrijdag een symbolische ‘laatste test’ wordt afgenomen. Aan het einde van de dag sluiten alle testlocaties.